В Алматы нашли "аномальную" микроволновку.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При её включении загорается свет во всём соседнем подъезде.

Женщине уже пришёл счёт на 33 тысячи тенге (~103 AZN) за лишнее потребление электричества.

Ни электрики, ни застройщик не дают каких-либо объяснений, а жильцы перешёптываются о неполадках с проводкой или странных электромагнитных явлениях

Теперь хозяйка настолько напугана, что опасается даже включать технику, чтобы греть еду, и всерьёз думает продать квартиру вместе с этой "волшебной" штуковиной.