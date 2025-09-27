https://news.day.az/unusual/1783694.html В Алматы нашли «аномальную» микроволновку - ВИДЕО В Алматы нашли "аномальную" микроволновку. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При её включении загорается свет во всём соседнем подъезде. Женщине уже пришёл счёт на 33 тысячи тенге (~103 AZN) за лишнее потребление электричества.
В Алматы нашли «аномальную» микроволновку - ВИДЕО
В Алматы нашли "аномальную" микроволновку.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При её включении загорается свет во всём соседнем подъезде.
Женщине уже пришёл счёт на 33 тысячи тенге (~103 AZN) за лишнее потребление электричества.
Ни электрики, ни застройщик не дают каких-либо объяснений, а жильцы перешёптываются о неполадках с проводкой или странных электромагнитных явлениях
Теперь хозяйка настолько напугана, что опасается даже включать технику, чтобы греть еду, и всерьёз думает продать квартиру вместе с этой "волшебной" штуковиной.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре