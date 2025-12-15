Ученые открыли удивительный симбиоз дельфинов с касатками

Группа исследователей заметила у берегов Канады косаток и дельфинов, помогающих друг другу в охоте на рыбу. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что бы вы сделали, если бы были голодным тихоокеанским белобоким дельфином, который, предвкушая поедание лосося, смирился с тем, что рыба слишком велика, чтобы поймать и проглотить ее целиком? Ученые говорят, что вы могли бы объединиться с косаткой", - говорится в статье.

Команда из Университета Британской Колумбии под руководством Эндрю Трайтеса в августе 2020 года провела исследование поведения касаток. Ученые обнаружили, что киты могут объединяться с белобокими дельфинами, чтобы успешнее охотиться на лосося.

Как отмечают исследователи, дельфинам легче выслеживать добычу благодаря скоординированным эхолокационным сигналам. Этим пользуются косатки, которые просто следуют за ними. В свою очередь, киты могут разрывать лосося на куски, которые впоследствии достаются дельфинам. Кроме того, косатки помогают защищать дельфинов от других крупных хищников.