В Боливии спустя 20 лет обнаружили считавшуюся вымершей рыбу

Ученые подтвердили повторное обнаружение редкого сезонного киллифиша Moema claudiae в Боливии, который более 20 лет считался вымершим. Открытие стало редким примером успешного возвращения вида на фоне масштабной утраты природных местообитаний.

Рыба не наблюдалась более двух десятилетий после уничтожения ее исходной среды обитания, которая была преобразована в сельскохозяйственные угодья. Многолетние поиски не приносили результатов, и вид был включен в список находящихся под критической угрозой исчезновения по классификации Международного союза охраны природы (IUCN).

Во время полевой экспедиции ученые Хайнц Арно Драверт и Томас Отто Лиц обнаружили живую популяцию Moema claudiae в небольшом временном водоеме, скрытом в фрагменте леса, окруженного сельхозземлями. Это стало первым подтвержденным случаем регистрации вида более чем за 20 лет.

Находка позволила впервые сфотографировать рыбу в естественной среде обитания, а также получить новые данные о ее поведении и экологии. По словам исследователей, ранее эти аспекты оставались практически неизученными из-за отсутствия наблюдений за живыми особями. Дополнительное значение открытия заключается в том, что в этом же водоеме ученые выявили еще шесть видов сезонных киллифишей. Таким образом, участок оказался самым генетически разнообразным скоплением таких рыб, когда-либо зафиксированным в мире.

Исследователи подчеркивают необходимость срочных мер по охране территории. На сегодняшний день обнаруженный водоем остается единственным известным местом обитания Moema claudiae в дикой природе. При этом за последние 25 лет Боливия утратила около 10 млн га лесов, включая ценные водно-болотные угодья, а темпы вырубки продолжают расти.