Ученые назвали 7 древних языков, которые до сих пор не расшифрованы

Археологи и лингвисты ломают головы над расшифровкой ряда древних систем письма, которые остаются загадкой по сей день, несмотря на развитие технологий.

Специалисты полагают, что они рассказывают о развитых цивилизациях, чью письменность они не могут пока понять.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Немецкая волна.

"Это интеллектуальная головоломка, настолько сложная, что даже самые светлые умы не могут ее решить. Такие письменные записи дают нам доступ к культуре, которая давно исчезла", - прокомментировала вызов Свеня Бонманн - специалист по историко-сравнительной лингвистике Кельнского университета.

Издание отметило, что исследования Бонманн сосредоточены на эпи-ольмекской системе письма, некогда использовавшейся на южном побережье Мексики. Хотя некоторые надписи и символы указывают на раннюю систему письма, массив текстов настолько мал, а контекст настолько неопределенный, что расшифровка очень сложна.

Письменность цивилизации долины Инда, также называемой хараппской цивилизацией, на территории современной северо-западной Индии и Пакистана, так же загадочна. Она встречается на печатях и осколках керамики, но почти всегда в очень коротких последовательностях - вопрос о том, представляет ли она собой развитый язык или систему символов, до сих пор обсуждается.

Письменность Ронгоронго, обнаруженная на чилийском острове Пасхи, также очень абстрактна. Она состоит из надписей, или глифов, изображающих птиц, людей или орнаментальные формы. Надписи сохранились лишь на нескольких деревянных табличках, в том числе поврежденных.

О минойской цивилизации, центром которой был остров Крит, известно больше. Но из трех ее систем письма расшифровано только линейное B, ранняя форма греческого языка. Критские иероглифы и линейное A - загадка для ученых.

Знаменитый диск из Феста, глиняный предмет со спиралевидными символами, был обнаружен на Крите в начале XX века. Датируемый примерно 1700 годом до н.э., шрифт впечатлил ученых, но они не могут его расшифровать до сих пор.

Этрусский язык, на котором говорили в центральной Италии, также остается загадкой. Хотя алфавит разборчив, поскольку он произошел от греческого, сам язык не имеет родственников и это затрудняет понимание учеными написанного.

Протоэламский язык - самая ранняя известная письменная и административная традиция в регионе, который позже стал Эламом, а в наше время это Иран.

Надписи хорошо каталогизированы, но таблички часто представляют собой фрагменты, содержание которых напоминает административные заметки. Он не относится ни к одной известной языковой семье.

Издание отметило, что у этих письменностей есть одна проблема: у них нет эквивалентного Розеттского камня - артефакта, на котором один и тот же текст встречается в трех разных вариантах письма, что позволило ученым расшифровать египетские иероглифы.

"Без такого ключа остается трудно соотнести символы со звуками, слогами или словами", - констатировало издание.

Но это не невозможно, сказала Бонманн, как показала расшифровка линейного письма B:

"Двуязычные тексты не обязательно нужны, но необходима преемственность с историческими временами. Например, топонимы, имена правителей или богов. Тогда это определенно возможно".

Однако это сложно, когда есть только несколько очень коротких текстов, поскольку трудно выявить закономерности и проверить гипотезы.

"Вы всегда работаете с фрагментами или обрывками прошлого", - сказала Бонманн.

Ученая объяснила, что ключевым фактором в расшифровке языка является возможность отнесения его к известной языковой семье. Если такого нет, то отсутствуют звуковые системы, структуры слов или типичные грамматические модели, на фоне которых можно было бы установить связь.