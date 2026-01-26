Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

Пользователь Reddit с ником Killfr3nzy рассказал, как разгадал одну из самых мучительных загадок своей жизни. По словам мужчины, он исцелился от терзавшего его 35 лет недуга после одного ужина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Все началось, когда автору было семь лет и его горло начало опухать во время поездки с братьями. Проблема сохранялась несколько недель, пока родители наконец не отвели ребенка к врачу. Тот диагностировал свинку, а лечение помогло устранить проблему, но спустя три года ситуация повторилась. Уже новый врач, получив неоднозначные результаты анализов, предположил, что болезнь имеет психосоматическую причину.

"Меня отправили на многолетнюю терапию и консультации, чтобы понять, почему я не могу просто "отпустить ситуацию" и "ищу внимания"; врачи подозревали синдром дефицита внимания и гиперактивности и другие заболевания. Ощущение кома в горле так и не исчезло полностью - оно просто менялось по интенсивности", - написал мужчина.

В 19-летнем возрасте он после глотка горячего кофе внезапно закашлялся, после чего выплюнул изо рта непонятную горошину, оказавшуюся пробкой из миндалины. Он рассчитывал, что после этого ощущение кома в горле пройдет, но вместо этого началась его долгая борьба с предполагаемым тонзиллитом - воспалением небных миндалин, окончившаяся их удалением в 32-летнем возрасте.

"Но ощущение кома никуда не делось. Еще больше анализов, еще больше врачей, новый диагноз - аллергия. Я был совершенно сломлен. Все считали меня либо сумасшедшим, либо наркоманом. Я сдался. А вчера моя младшая дочь приготовила на ужин рис с тако. Я сидел и ел, когда вдруг наткнулся во рту на что-то очень твердое, размером с маленький шарик. Я выплюнул это в салфетку, и понял сначала, что это кость, а потом - что ощущение комка... исчезло", - обрадовался автор.

Он пока не отнес фрагмент кости к врачу, однако пользователи в комментариях предположили, что это может быть фрагмент зуба, выпавшего у автора в далеком детстве, и застрявшего в области миндалин или в верхних отделах пищевода. Как бы то ни было, на разгадку этой тайны у мужчины ушло более 30 лет.