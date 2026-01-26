«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "трейдер". Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал "УВБ-76 логи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, сообщение прозвучало в 15:49 по московскому времени.

"НЖТИ 62821 ТРЕЙДЕР 5894 4167", - прозвучало в эфире.

Не всегда радиостанция выдает сообщения, смысл которых известен.