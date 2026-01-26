https://news.day.az/unusual/1812063.html «Радиостанция Судного дня» передала новое послание В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "трейдер". Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал "УВБ-76 логи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его данным, сообщение прозвучало в 15:49 по московскому времени. "НЖТИ 62821 ТРЕЙДЕР 5894 4167", - прозвучало в эфире.
«Радиостанция Судного дня» передала новое послание
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало слово "трейдер". Об этом сообщает отслеживающий активность станции Telegram-канал "УВБ-76 логи", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, сообщение прозвучало в 15:49 по московскому времени.
"НЖТИ 62821 ТРЕЙДЕР 5894 4167", - прозвучало в эфире.
Не всегда радиостанция выдает сообщения, смысл которых известен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре