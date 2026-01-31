Ученые разочаровались в пятнах, которые быстро исчезли на Солнце

Группа пятен, которые несколько дней назад произвели мощный взрыв на обратной стороне Солнца, практически исчезли, когда вышли на видимую сторону Солнца, чем очень разочаровали ученых. Об этом стало известно из сообщения Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, опубликованном в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Довольно разочаровывающим оказалось ожидание крупных активных областей, которые шесть дней назад, 24 января, произвели двойной (или даже тройной) мощный взрыв на обратной стороне Солнца", - отмечается в сообщении.

По словам ученых, вместо полных энергии огромных групп пятен из-за горизонта к Земле вышли "жалкие обломки".

Несмотря на быстрое разрушение активных центров, они все же успели подогреть ситуацию, и сегодня индекс солнечной активности вновь вернулся в желтую зону.

Специалисты в ИКИ РАН отметили, что малый срок жизни крупных пятен может стать характерным для нынешней стадии солнечного цикла и станет базовым на 2026 год.