Американец прошел 16 км по горам с палкой в теле, чтобы не платить за спасение

Житель американского штата Монтана Дэвид Чифальди самостоятельно спустился с гор с треккинговой палкой, пробившей его бок, чтобы избежать дорогостоящей эвакуации вертолетом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел 20 июля во время похода на Гранит-Пик - самую высокую точку штата. Чифальди вместе с двумя друзьями шел уже около семи часов, когда примерно в 300 м от вершины он поскользнулся и упал на собственную треккинговую палку. Она вошла в тело мужчины чуть ниже левой руки и вышла через спину, не задев жизненно важные органы.

Пострадавший работает медбратом в отделении неотложной помощи, а потому смог самостоятельно оценить свое состояние. Мужчина нормально дышал, сильного кровотечения не было, и чувствительность тела сохранялась. Его друзья связались со спасателями, но Чифальди решил спускаться самостоятельно, так как не хотел платить огромные суммы за эвакуацию вертолетом.

Спуск с Гранит-Пик занял около шести с половиной часов и проходил по сложной местности. Все это время палка оставалась внутри тела мужчины. Один друг страховал его сзади, второй шел впереди, разведывая тропу. Достигнув начала маршрута, Чифальди доставили в больницу города Биллингс, где хирурги извлекли инородный предмет.

По словам Чифальди, ему невероятно повезло. Если бы палка вошла всего на несколько сантиметров в сторону, то это могло привести к совершенно другому исходу. После восстановления он планирует вернуться на Гранит-Пик и завершить восхождение.