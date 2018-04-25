В небо Баку выпустили шары в знак поддержки Айсель на "Евровидении-2018" - ВИДЕО
Азербайджанская молодежь провела в Баку интересную акцию, выпустив в небо разноцветные шары в знак поддержки Айсель Мамедовой на "Евровидении-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.
Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).
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