Пассажиры автобуса чуть не линчевали карманника - ВИДЕО

Молодого человека поймали за руку, когда он пытался вытащить кошелек их кармана стоявшего поблизости мужчины, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Однако то ли похититель оказался недостаточно искусен, то ли пассажиры излишнее наблюдательны. В итоге завязался конфликт, в который втянулись несколько человек из числа пассажиров, причем, как мужчин так и женщин. Предполагаемый преступник пытался вырваться и убежать, но ему не дали этого сделать. Между спорщиками началась потасовка, которая продолжилась на улице. Желающих наказать похитителя кошельков оказалось сразу несколько, причем, как среди мужчин так и среди женщин.

Конфликт продолжался довольно долго - до тех пор, пока на месте происшествия не появились стражи порядка.

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