Хрупкий мир с КНДР спасен: Южная Корея отказалась от совместных с США учений

Республика Корея отказалась от участия в военных маневрах с привлечением стратегической авиации США, опасаясь резкой реакции со стороны КНДР. Об этом сообщил в субботу телеканал KBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на текущей неделе были запланированы маневры Blue Lightning с применением стратегических бомбардировщиков В-52. Однако южнокорейская сторона заявила США о нежелании принимать в них участие из-за опасений, что этот шаг может негативно сказаться на межкорейских отношениях в преддверии саммита лидеров США и КНДР.

KBS сообщает, что 16 мая состоялась встреча министра национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му и генерала Винсента Брукса, командующего американским военным контингентом на Корейском полуострове. Была достигнута договоренность, что В-52 не будут входить в южнокорейскую опознавательную зону противовоздушной обороны, совершая полеты лишь в японском воздушном пространстве.

Во вторник агентство ЦТАК проинформировало о том, что власти КНДР отменили переговоры с Сеулом, которые были намечены на 16 мая, поскольку 11 мая начались американо-южнокорейские военно-воздушные учения Max Thunder. В сообщении эти маневры названы "преднамеренной провокацией, которая противоречит позитивному политическому развитию на Корейском полуострове". Пхеньян также поставил под вопрос проведение встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

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