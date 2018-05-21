КНДР требует от южнокорейских журналистов $10 тыс. за поездку на ядерный полигон

Представители КНДР потребовали заплатить по $10 тыс. от южнокорейских журналистов, планирующих поехать на церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери, намеченную на конец мая. Об этом в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС источник в Сеуле, передает Day.Az.

"Посольство Северной Кореи в Пекине потребовало оплатить по $10 тыс. в качестве визового сбора за каждого журналиста", - сказал источник, просивший не указывать его имя и должность. По его словам, в этой связи южнокорейская сторона, скорее всего, не будет направлять своих репортеров в КНДР.

Ранее сообщалось, что Пхеньян пригласил восьмерых южнокорейских журналистов - по четыре от одного информационного агентства и вещательной компании - для освещения церемонии закрытия ядерного полигона в Пхунгери.

Планировалось, что журналисты получат визы и сопроводительные документы в посольстве КНДР в Китае, поскольку между Севером и Югом нет дипломатических отношений. Затем 22 мая на чартерном самолете из Пекина они должны были отправиться в аэропорт Кальма в окрестностях города Вонсан в КНДР в составе делегации иностранных журналистов, а оттуда поехать на полигон на поезде. Покинуть КНДР они должны были 26 или 27 мая. Ранее Пхеньян сообщил, что берет на себя все расходы, связанные с пребыванием и деятельностью иностранных журналистов.

МИД КНДР 12 мая объявил, что публичная церемония закрытия полигона Пхунгери пройдет в один из дней в период между 23 и 25 мая. Ведомство сообщило, что точная дата проведения церемонии будет зависеть от погодных условий. В МИД пояснили, что присутствовать на церемонии смогут журналисты из России, Великобритании, Китая, Республики Корея и США.

Договоренность о закрытии ядерного полигона и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля.

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