Поездка иностранных журналистов на ядерный полигон в КНДР перенесена

Прибывшие в аэропорт Кальма иностранные журналисты, которые будут наблюдать за демонтажем ядерного полигона Пунгери, не попадут туда утром 23 мая из-за погодных условий. Об этом в твиттере рассказал британский журналист Том Чешир, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, представители прессы не поедут на полигон 23 мая из-за плохой погоды.

"Пока не ясно, когда это произойдет\если произойдет", - написал Чешир.

Ранее сообщалось, что самолет с иностранными журналистами совершил посадку в аэропорту Кальма, расположенном около северокорейского города Вонсан. Из Пекина лайнер вылетел в 9.40 (4.40 мск). В качестве пункта назначения на посадочных талонах страны был указан Пхеньян.

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