В Восточном Иерусалиме предотвратили покушение на Нетаньяху

Израильские силовики нейтрализовали в Восточном Иерусалиме террористическую ячейку, готовившую покушение на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил во вторник израильский информационный портал i24news, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его утверждению, деятельностью террористической ячейки управляли с территории Сирии. Других подробностей портал не приводит.

Глава израильского правительства сейчас находится в европейском турне. В понедельник он провел переговоры в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник в Париже встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в среду в Лондоне у него запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

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