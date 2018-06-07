С 1970 года он собирал монеты и спустя 45 лет не поверил услышанному - ВИДЕО

C 1970 года мужчина собирал монеты и спустя 45 лет отнеся их в банк не смог поверить услышанному. У Оты Андерса из Луизианы, США, выработалась одна очень хорошая привычка: каждый день в течение 45 лет он откладывал монетки. Поначалу он бросал деньги в копилку, но со временем их стало так много, что пришлось использовать бутыли для воды. А потом он решил отнести монеты банк и в итоге не смог поверить услышанному, передает Day.Az со ссылкой на iKnow Channel.

Источник: www.youtube.com/watch?v=tGNavryicl4

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