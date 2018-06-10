В Молдове провели Ифтар под девизом "Ислам – религия мира!" - ФОТО

Ифтар - 2018

Кишинэу, Молдова.

"Ислам - религия мира!"

Аурелия Григориу

Представительством Бакинского Международного Центра Мультикультурализма при поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Украине, впервые в Молдове был проведен Ифтар - благотворительный ужин для постящихся мусульман и лиц другой веры, что стало новым значимым шагом в углублении тренда мультикультурализма в стране.

Древние духовные традиции Ислама предписывают мусульманам в благословенный месяц Рамазан приглашать друг друга и своих друзей на Ифтар.

Представительство Бакинского Международного Центра Мультикультурализма, под чьим патронатом состоялся в Кишинэу в 2018 году благотворительный ужин Ифтар, исходило при организации и проведении мероприятия из стремления проявить уважение к постящимся мусульманам, живущим в Молдове, ко всем участникам этого благотворительного мероприятия, создав оптимальные условия для межкультурной коммуникации.

Местом проведения мероприятия стал в этом году столичный ресторан восточной кухни "Оттоман", являющийся неформальным местом посещения представителей азербайджанской диаспоры Молдовы. Здесь хорошо знакомы с мусульманскими традициями, рецептурой и приготовлением блюд, подобающих употреблению во время Ифтара.

Принять участие в этом благотворительном мероприятии могли все желающие. Потому 7 июня, к часу наступления Ифтара в большом зале "Оттомана" были накрыты длинные столы для многочисленных гостей, посетивших мероприятие.

В своем вступительном слове перед началом благотворительного ужина директор Представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма Аурелия Григориу обратилась к присутствующим с кратким вступительным словом, где отметила: "Слово "Ифтар" хорошо знакомо в исламских странах, а в нашей стране оно только начинает входить в обиход. В этом зале присутствуют не только мусульмане, но и многочисленные гости мероприятия, исповедующие другие духовные традиции. Это показательно для мультикультуральной модели отношений в обществе. Сегодня, следуя традициям мультикультурализма, ставшим нормой в нашей стране, мы проводим Ифтар, оказывая этим уважение традициям и устоям мусульман, проживающих в Молдове. В священный месяц Рамадан мы вместе должны вспомнить вечные истины и вечные ценности, являющиеся не только гуманистической духовной основой Ислама, но и основой существующих в нашей стране культурно-духовных традиций. Потому, в первую очередь следует вспомнить сегодня о том, что Ислам - религия мира. И сегодняшний благотворительный ужин Ифтар - лишнее доказательство миролюбия людей, исповедующих эту религию, а также яркое подтверждение высокого уровня толерантности в нашем обществе, где существует добрая традиция мира и взаимопонимания между всеми мусульманами и христианами, живущими на молдавской земле!".

Председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Одесской области Намик Хаджиев высоко оценил значение традиций мультикультурализма, в русле которых был организован и проведен Ифтар-2018, для целей углубления кооперации и сближения Молдовы и Украины, в деле укрепления дружбы народов этих стран: "Мы были рады приехать в гости к вам, в Молдову, на организованный в Кишинэу силами Бакинского Международного Центра Мультикультурализма Ифтар в священный месяц Рамазан. И, слава Аллаху, пусть это событие послужит дальнейшему сближению наших братских народов. Мы желаем, чтобы наши народы были в числе счастливых, чтобы всегда жили вместе и дружно, чтобы был мир на нашей земле, как в вашей стране, в Молдове, так и в нашей, в Украине, и, конечно, на нашей исторической Родине - в Азербайджане. Пусть нас объединяют наши духовные традиции, наши добрые деяния. Мы, мусульмане, желаем всем людям, живущим в Молдове - и мусульманам, и христианам, и людям других конфессий, а также всем гостям Ифтара - всего самого наилучшего!"

Посетивший Ифтар председатель Конгресса азербайджанцев в Молдове Вугар Новрузов высоко оценил уровень проведения мероприятия, работу по организации благотворительного ужина, проделанную директором Представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма Аурелией Григориу. "Аурелия ханум, будучи руководителем Представительства Бакинского Центра Мультикультурализма, максимально содействуя сближению культур всех народов, проживающих в Молдове, охватывает в своей деятельности все сферы, связанные с обычаями и традициями, в том числе и религиозными. Проведение под патронатом Аурелии ханум и возглавляемого ею представительства Ифтара-2018 - яркий пример успешной деятельности Бакинского Международного Центра Мультикультурализма и непосредственно его руководства. Мы, азербайджанцы Молдовы, очень рады этим успехам, внимательно следим за ними и всегда готовы поддержать любое начинание Аурелии ханум и Бакинского Международного Центра Мультикультурализма!"

Следуя сакральной традиции Ислама, совершение Ифтара благословил Имам Осман Хуссам, произнеся подобающие благодарственные молитвы.

После совершения соответствующих молитв, авторитетный исламский священнослужитель дал высокую оценку проходящему в Кишинэу мероприятию: "Мы рады, что жители Молдовы другой веры сегодня тоже пришли на Ифтар вместе с мусульманами. Отрадно, что наши гости участвуют в разговлении вместе с нами. Таким образом люди различных конфессий имеют возможность познакомиться, лучше узнать друг друга и лучше понять мусульманскую культуру и духовные традиции. Организаторы сегодняшнего Ифтара стремятся к тому, чтобы в Молдове мусульмане, христиане, иудеи, буддисты и др. сближались, больше проводили бы совместно времени в сплоченности, во взаимопонимании. Это прекрасная возможность показать людям, не исповедующим Ислам, что в нем нет запретов на дружеское общение между людьми. Напротив, Ислам обязывает людей помогать друг другу, совершать добрые дела, оказывать помощь нуждающимся, независимо от принадлежности к другой вере. Сегодняшний Ифтар проводится для того, чтобы дать возможность нашим народам ближе познакомиться с традициями друг друга, а также с целью благотворительной, чтобы при необходимости помочь тем, кто в этом нуждается".

Успешное проведение Ифтара и высокая оценка работы Представительства Бакинского Международного Центра Мультикультурализма и его директора Аурелии Григориу, прозвучавшая не только в выступлениях гостей, но и из уст духовного лица, является лучшим признанием успешного продвижения идеи мультикультурализма в Молдове.

Аурелиу Штефан,

Журналист (Молдова)