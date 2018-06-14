Фотограф пытался снять скачки и попал прямо под несущихся лошадей - ВИДЕО
42-летний Мигель Арканджо Пачеко попал под копыта лошадей во время фестиваля в Бразилии. Мужчина выбежал на трассу, чтобы сделать удачный кадр, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, что пострадавший мужчина неподвижно стоял прямо на пути участников скачек. В результате он получил серьёзные травмы головы, перелом челюсти и травму позвоночника, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Организаторы скачек осудили поведение Мигеля, отметив, что из-за него лошади могли выйти из-под контроля и тогда жертв было бы значительно больше. Сам фотограф в настоящий момент находится в реанимации, куда был срочно доставлен на вертолёте.
Власти муниципалитета Муана, где произошёл несчастный случай, сообщили, что в будущем планируют установить ограждения на месте проведения скачек.
"Мы планируем установить барьеры, чтобы держать толпу под контролем. Мы не можем допустить повторения инцидента, ведь в следующий раз он может закончиться фатально", - сказал представитель муниципалитета Муана.
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