Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов в мире - ВИДЕО

Forbes составил рейтинг футболистов, которые получают больше всех остальных игроков в мире. Так, на первом месте оказался форвард "Барселоны" Лионель Месси. Отметим, что нападающий Аргентины впервые обогнал в этом списке португальца Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Суммарный доход Месси за прошлый год составил 111 миллионов долларов, а нападающий "Реала" получил только 108 миллионов долларов.

Следом за Месси и Роналду идёт форвард ПСЖ Неймар. Он заработал 90 миллионов долларов. На четвёртой строчке оказался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($29,5 млн). В пятёрку рейтинга попал ещё один футболист каталонского клуба - Луис Суарес ($26,9 млн).

Кроме того, в рейтинге оказались форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро ($23,5 млн), хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария ($22,6 млн), следом за ним идут два его одноклубника Килиан Мбаппе ($22,5 млн) и Тиаго Силва ($22,4 млн). Десятое место списка занимает полузащитник "Реала" Хамес Родригес, который сейчас в аренде у "Баварии". Он за прошлый год заработал 22,1 млн долларов.

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