В Турции обнаружен самый большой склад боеприпасов РПК
15 июня 2018 11:59 280
В турецкой провинции Хаккари обнаружен самый большой склад боеприпасов, принадлежащий террористам РПК, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава МВД Турции отметил, что на складе обнаружены 116 автоматов Калашникова, три ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7×108 мм), три противотанковых реактивных снаряда, семь снайперских винтовок и свыше 450 ручных гранат.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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