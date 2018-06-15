В Турции обнаружен самый большой склад боеприпасов РПК

В турецкой провинции Хаккари обнаружен самый большой склад боеприпасов, принадлежащий террористам РПК, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава МВД Турции отметил, что на складе обнаружены 116 автоматов Калашникова, три ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7×108 мм), три противотанковых реактивных снаряда, семь снайперских винтовок и свыше 450 ручных гранат.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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