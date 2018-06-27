«Облако» упало на дорогу, а потом снова взлетело в небо - ВИДЕО

Изумлённый автомобилист из США снял на видео странное явление, которое он назвал "облаком, упавшим с неба", передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кусок воздушной белой субстанции прополз перед машиной, а после взлетел и снова скрылся в небесах.

Несмотря на то, что кадры, снятые очевидцем, получились эффектными, далеко не все зрители поверили в то, что это действительно кусок облака. Некоторые уверены, что это была мебельная набивка, другие же утверждают, что видели такое явление раньше, и оно представляет собой всего лишь большой шматок мыльной пены, улетевший, например, из химчистки.

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