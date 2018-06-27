Арестована жена генерала Манвела Григоряна

Назик Амирян, жена депутата Национального Собрания Манвела Григоряна, арестована. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы Армении, передает Day.Az.

Назик Амирян арестована по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 235 УК Армении (незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, депутат парламента Армении Манвел Григорян обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Армении: ч.2 ст.235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.1 ч.3 ст.179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах).

Манвел Григорян лишен депутатской неприкосновенности и решением суда арестован на два месяца. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян еще в ходе представления ходатайства о лишении Мавела Григоряна депутатской неприкосновенности заявил, что в рамках уголовного дела подозреваются также другие близкие Григоряна - в частности его сын и супруга.

Сыну Манвела Григоряна, бывшему мэру Эчмиадзина Карену Григоряну уже предъявлено обвинение. В рамках этого уголовного дела арестован также родственник Назик Амирян - Армен Акопян.