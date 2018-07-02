Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на камеры - ВИДЕО

В сети появилось видео из тюрьмы под Парижем, снятое в момент побега известного во Франции грабителя-рецидивиста Редуана Фаида (Redoine Faid). Ролик опубликовало издание ACTU Pénitentiaire, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На кадрах видно охранников, бегущих через внутренний двор исправительного учреждения, расположенного в городе Рео (департамент Сена и Марна). На заднем фоне в это время слышен гул вертолета. Удалось заснять и само воздушное судно, удаляющееся от тюрьмы, при этом осужденные массово и одобрительно кричат.

Стали известны и новые подробности. Как выяснилось, вертолет был захвачен утром в небольшом авиаклубе в 20 километрах от Рео. Пилота взяли в заложники и приказали ему лететь в тюрьму. Там под прикрытием дымовых шашек сообщники Фаида ворвались в блок, где гангстер в это время встречался с братом. Того после побега родственника взяли под стражу.

Daily Mail уточняет, что пилот вертолета работал инструктором и ждал ученика, когда его взяли в заложники. Отмечается, что позднее мужчину отпустили, он находился в состоянии шока. Вертолет преступники подожгли, а затем скрылись на машине, которую позднее также сожгли. В настоящее время их разыскивают, в операции участвуют 3 тысячи полицейских.

Сообщников, по разным данным, было двое или трое. Как пишет BFM TV, в комнату с Фаидом ворвались двое, третий же оставался с пилотом. Всех злоумышленников охарактеризовали как высококвалифицированных и профессиональных людей, которые знали, куда они идут. Считается, что они изучали тюрьму с беспилотников: аппараты несколько месяцев назад замечали над зданиями.

46-летний Фаид сбежал примерно в 11:20 утра 1 июля. Отмечалось, что его выкрали из "семейного блока", к которому нужно идти через внутренний двор - единственное место, где не натянута специальная "антивертолетная сетка".

Фаид - один из самых известных преступников Франции, с 1990-х занимался вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998 году, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 вышел досрочно. За решетку он вернулся за нарушение условий освобождения. В апреле 2018-го его приговорили к 25 годам заключения за неудавшееся ограбление 2010 года, при котором погиб полицейский.

В 2013-м Фаид уже сбегал из другого исправительного учреждения. Тогда ему пришлось взять в заложники четырех охранников и подорвать пять ворот. Его задержали через полтора месяца.

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