Огонь уничтожил десятки судов в порту Бали - ВИДЕО
9 июля 2018 13:36 201
В порту Бали огонь уничтожил десятки лодок и судов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
По словам очевидцев, ночью внезапно вспыхнул пожар на берегу Индийского океана. Многие увидели в этом некий мистический знак.
Инцидент произошел в порту Беноа. Официальная причина возгорания пока не сообщается.
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