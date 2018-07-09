Огонь уничтожил десятки судов в порту Бали - ВИДЕО

9 июля 2018 13:36

В порту Бали огонь уничтожил десятки лодок и судов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев, ночью внезапно вспыхнул пожар на берегу Индийского океана. Многие увидели в этом некий мистический знак.

Инцидент произошел в порту Беноа. Официальная причина возгорания пока не сообщается.

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Огонь уничтожил десятки судов в порту Бали

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