Огонь уничтожил десятки судов в порту Бали - ВИДЕО

В порту Бали огонь уничтожил десятки лодок и судов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев, ночью внезапно вспыхнул пожар на берегу Индийского океана. Многие увидели в этом некий мистический знак.

Инцидент произошел в порту Беноа. Официальная причина возгорания пока не сообщается.

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