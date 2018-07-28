Таксисты проводят бессрочную забастовку в Барселоне против Uber и Cabify

Водители такси начали в субботу бессрочную забастовку в Барселоне против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Государственном управлении аэропортов (AENA) королевства призвали пассажиров, которым необходимо добраться до или из аэропорта, пользоваться метро. Из-за стачки затруднен проезд в центральном районе Барселоны.

Таксисты уже проводили различные акции в среду и четверг. После того, как участники стачек узнали о том, что регламент, который ограничивает деятельность онлайн-сервисов Uber и Cabify в Барселоне, все еще не задействован, они решили возобновить забастовку. В ходе забастовок в среду некоторые таксисты вели себя крайне агрессивно по отношению к водителям Uber и Cabify, в результате онлайн-сервисы приостановили оказание услуг в Барселоне на два дня.

В рамках акции в пятницу таксисты начали медленный марш на автомобилях от аэропорта Барселоны до центра города, чтобы фактически заблокировать его. После водители перекрыли участок одной из улиц города, которая до сих пор остается заблокирована. Ряд участников акции провел здесь ночь на субботу.

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