Во Франции начали продавать синее вино - ВИДЕО
11 августа 2018 12:33 129
Новый вид вина начали продавать во Франции: оно имеет ярко-синий оттенок. Об этом сообщает издание "Невские новости".
Новому напитку дали название "виндиго". Для приготовления сорт шардоне пропускают через мякоть кожицы красного винограда - это и придает напитку необычный оттенок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Вино обладает крепостью 11 градусов и имеет во вкусе нотки вишни, маракуйи и ежевики.
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