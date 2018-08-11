Во Франции начали продавать синее вино - ВИДЕО

Новый вид вина начали продавать во Франции: оно имеет ярко-синий оттенок. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Новому напитку дали название "виндиго". Для приготовления сорт шардоне пропускают через мякоть кожицы красного винограда - это и придает напитку необычный оттенок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вино обладает крепостью 11 градусов и имеет во вкусе нотки вишни, маракуйи и ежевики.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

