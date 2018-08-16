Британские музыканты сняли клип в Чернобыле - ВИДЕО
16 августа 2018 14:34 201
Британская брит-поп-группа Suede выпустила клип на песню Life Is Golden. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Видео снято в непосредственной близости от Чернобыльской атомной электростанции, в украинском городе Припять. Режиссером выступил Майк Кристи. "Дело не только в трагедии и катастрофе, произошедшей столько лет назад, - дело в неудержимой силе жизни, которая поглотила покинутый пейзаж, оставленный людьми", - объяснил Кристи замысел клипа.
Трек Life Is Golden войдет в восьмой студийный альбом группы. Пластинка получила название The Blue Hour. Релиз намечен на 21 сентября.
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