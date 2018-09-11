В США очевидец снял "танец" водяного смерча - ВИДЕО

На кадрах видно, как воронка плавно перемещается в воздухе и медленно вращается, будто бы "танцуя". После такого "выступления" воздушно-водяной вихрь исчезает, передает Day.Az со ссылкой на sputnik.md.

Водяной смерч - это воронкообразный воздушно-водяной вихрь, похожий по своей природе на обыкновенный смерч, который образуется над поверхностью крупных водоемов, соединяясь с кучевыми облаками. Однако водяной смерч обычно исчезает примерно через полчаса, а его диаметр и скорость передвижения и вращения намного медленнее.

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