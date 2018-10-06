JP Morgan оштрафовали на $5,3 млн - ПРИЧИНА

6 октября 2018 15:10

Минфин США предъявил штраф банку JPMorgan Chase за нарушения американских санкций против Ирана, Кубы и Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщил о штрафе JP Morgan в размере $5,3 млн за проведение сделок с данными странами.

Как отмечается, в период с 2007 по 2013 гг. JP Morgan провел 85 сделок, связанных с Сирией, а также обслуживал счета физических лиц, против которых были применены санкции.

Нарушения санкций США в отношении Ирана и Кубы со стороны JP Morgan касаются проведения сделок с авиакомпаниями, которые также в разные периоды времени были включены в санкционный список.
 

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