У побережья Турции затонуло судно с нелегалами
10 октября 2018 13:48 177
В Средиземном море у побережья западной турецкой провинции Измир затонуло судно с нелегалами. Об этом говорится в сообщении береговой охраны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении отмечается, что в результате происшествия пропали 30 человек, найдены тела четырёх человек.
Сообщается, что в настоящее время ведутся работы по поиску пропавших.
Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала в провинции Измир 183 нелегальных мигрантов.
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