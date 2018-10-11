Кадыров приказал опозорившему его чеченцу первым рейсом прибыть в Грозный - ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал, чтобы чеченец, бросивший в незнакомого человека в метро банку из-под напитка и заснявший это на видео, немедленно приехал в Грозный. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кадыров извинился перед молодыми людьми, честь которых была задета, и попросил у своих читателей сообщить ему контакты автора ролика. Глава Чечни также обратился и лично к уроженцу республики.
"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу "Ахмат", к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить "Ахмат-Сила"", - заявил Кадыров.
Глава республики добавил, что у автора ролика есть несколько часов, чтобы отозваться, "иначе он будет горько жалеть".
Ранее в соцсетях был опубликован ролик, автор которого кидает в молодого человека в метро банку из-под напитка и просит сказать "Ахмат-сила". Day.Az представляет читателям этот ролик.
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