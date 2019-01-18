Кадыров обязал чиновников еженедельно отчитываться перед населением

Глава Чечни Рамзан Кадыров обязал министров и глав местных администраций еженедельно отвечать в прямом эфире телевидения на актуальные вопросы населения. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министры правительства республики и главы районов должны отвечать на волнующие население вопросы, вести прямой диалог на канале ЧГТРК "Грозный" с жителями, разъяснять, какие проблемы решаются, как обстоят дела в той или иной отрасли или районе. Я предложил еженедельно приглашать их на прямой разговор", - цитирует главу Чечни пресс-служба.



Кадыров подчеркнул, что любой чиновник должен полностью владеть информацией о положении дел в своем ведомстве и направлении, которое он курирует, корректировать работу так, чтобы повысить эффективность власти.

"Тем, кто не имеют об этом никакого представления, придется освободить места. Это касается глав городов и районов, которые показали самые низкие результаты за прошлый год, но не смогут исправить ситуацию в первом квартале", - отметил глава республики.

Кадыров также потребовал держать на строгом контроле ход исполнения поручений главы республики членами правительства.

"В кабинете министров не может быть места руководителям, халатно относящимся к этим вопросам", - резюмировал он.

В минувшем году широкий резонанс в СМИ получил ряд высказываний региональных чиновников. Наиболее скандальным стало, в частности, заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая во время обсуждения поддержки молодежных проектов заявила, что государство молодым людям "вообще ничего не должно".

В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который отстранил Глацких от исполнения обязанностей главы департамента на время служебной проверки. В конце декабря 2018 года чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Также негативный резонанс вызвало высказывание министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о "диетическом меню" на 3,5 тысячи рублей, которое стоило ей должности.

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