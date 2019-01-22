Эйфелеву башню закрыли

Доступ посетителей на Эйфелеву башню прекращен из-за обрушившегося на французскую столицу снегопада. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается в твиттере.

"Из-за снегопада я в настоящее время закрыта для публики", - говорится в официальном аккаунте башни в твиттере.

Отмечается, что исключение делается для тех, кто забронировал столик в ресторане Эйфелевой башни.

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