Драматичная картина охоты стаи волков на оленей - ВИДЕО

Туристы, совершающие экскурсию рано утром 27 января по северному хребту Йеллоустона, стали свидетелями драматичной картины охоты стаи волков на оленей.

Олени имели неоспоримое преимущество перед хищниками и благодаря длинным ногам с лёгкостью преодолевали глубокие сугробы.

В какой-то момент волки догнали двух рогатых обитателей заповедника и в ходе недолгого противостояния окончательно упустили свою добычу.

"Это было удивительное начало частного зимнего тура по дикой природе на северном хребте Йеллоустона. Волки планировали завалить оленя и утолить свой голод. Но увы, парнокопытные млекопитающие сбежали от них, потому что снег был слишком глубоким для волков. Это была удивительная часть дикой природы, которая развернулась прямо перед нами. Волки рисковали своими жизнями, чтобы обеспечить пищей стаю и могли получить смертельный удар копытом по морде, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Это типичный сценарий, когда хищники тратят много энергии, но остаются ни с чем.

По статистике три из четырёх преследований, которые совершают волки, гонясь за парнокопытными обитателями леса, заканчиваются неудачей для хищников. И эта погоня закончилась именно так", - написала в комментарии автор видеоролика.

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