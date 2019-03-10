Назначен новый премьер-министр Палестины
10 марта 2019 17:55 166
Глава Палестины Махмуд Аббас назначил члена центрального комитета движения ФАТХ Мухаммеда Штайе новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил РИА Новости глава пресс-центра ФАТХ Мунир аль-Джагуб, передает Day.Az.
Соратник Аббаса по ФАТХ заменит беспартийного Рами Хамдаллу, чей аполитичный кабинет технократов создавался в несбывшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где больше десяти лет правит исламистская оппозиция.
"Президент Палестины Махмуд Аббас назначает Мухаммеда Штайе, члена Центрального комитета ФАТХ, следующим премьер-министром", - заявил РИА Новости Мунир аль-Джагуб.
Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх в соцсетях поздравил Штайе с получением мандата на формирование нового правительства и пожелал ему успехов.
В конце января правительство Палестины во главе с премьер-министром Рами Хамдаллой подало в отставку. Аббас принял отставку правительства и поручил ему выполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.
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