Глава Палестины Махмуд Аббас назначил члена центрального комитета движения ФАТХ Мухаммеда Штайе новым премьер-министром Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил РИА Новости глава пресс-центра ФАТХ Мунир аль-Джагуб, передает Day.Az.

Соратник Аббаса по ФАТХ заменит беспартийного Рами Хамдаллу, чей аполитичный кабинет технократов создавался в несбывшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где больше десяти лет правит исламистская оппозиция.