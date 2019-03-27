Компания "Лукойл" намерена ликвидировать свое американское подразделение Lukoil International Upstream West Inc., базировавшееся в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил президент компании Вагит Алекперов, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, Lukoil International Upstream West Inc., в частности, должен был участвовать в проектах, связанных с добычей сланцевых углеводородов в США, однако от идеи пришлось отказаться из-за высокой стоимости таких проектов. "Со сланцевой нефтью не получилось", - сказал Алекперов.

Он пояснил, что теперь американский офис будет реорганизован в рамках работы по повышению эффективности управления предприятиями группы. Согласно плану, часть сотрудников из Хьюстона перейдут на работу в мексиканский офис, часть - в "Лукойл-Инжиниринг". К 1 мая в американском офисе останется только семь человек, которые продолжат работу до конца 2019 года.

Предполагалось, что "Лукойл" создаст в Хьюстоне, считающемся нефтяной столицей США, мощный центр геологоразведки и разработки морских месторождений компании. Открытая в США Lukoil International Upstream West Inc. занималась управлением проектами в области разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений в Камеруне, Гане, Нигерии, Румынии, Норвегии и Мексике (в этой стране "Лукойл" начал работать в 2015 году).