Землетрясение произошло в Индонезии
2 апреля 2019 09:19 132
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от индонезийского острова Бали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Толчки зафиксированы во вторник в 01.22 по местному времени в 61 километре к северо-востоку от города Сумбераньяр и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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