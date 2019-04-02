Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от индонезийского острова Бали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы во вторник в 01.22 по местному времени в 61 километре к северо-востоку от города Сумбераньяр и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.