Аномальный водяной смерч в Малайзии сняли на камеры - ВИДЕО
2 апреля 2019 09:37 64
Жители малайзийского штата Пенанг сняли на видео аномальный водяной смерч, который обрушился на один из городов, расположенный на Малаккском полуострове.
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На кадрах видно, как огромный столб смерча уходит в воду, а затем буквально нависает над многоэтажными зданиями, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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Необычное природное явление стало причиной повреждения кровли множества зданий. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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