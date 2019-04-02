Группа британских депутатов от различных партий подготовила законопроект, предписывающий премьер-министру Терезе Мэй немедленно просить у ЕС продления срока Brexit для того, чтобы избежать выхода без соглашения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сейчас находимся в поистине тяжелой ситуации, когда растет риск выхода из ЕС без соглашения через десять дней. Премьер-министр должна это предотвратить. Она должна представить предложение, в котором укажет, какой, по ее мнению, нам нужен срок продления, чтобы решить проблемы. Если правительство не примет срочные меры, тогда парламент обязан их принять, хотя дедлайн маячит прямо перед нами", - говорится в заявлении депутата от Лейбористской партии Иветт Купер.

По словам авторов законопроекта, это возможность в последнюю минуту избежать катастрофы. Они подчеркнули, что понимают, что им будет нелегко уговорить коллег поддержать их инициативу, но попробовать стоит. Группа парламентариев рассчитывает поставить предложение на голосование парламента в среду.

Накануне вечером второй раз подряд парламентарии не смогли договориться ни по одному из гипотетических вариантов дальнейших действий в связи с Brexit. 29 марта они отвергли в третий раз предложенное Мэй соглашение с ЕС. Между тем, к 12 апреля Британия должна представить ЕС свой план действий или же покинуть объединение в этот день.

В настоящее время кабинет министров проводит пятичасовое заседание, на котором пытается прийти к соглашению относительно дальнейших действий. При этом правительство расколото так же, как и парламент.