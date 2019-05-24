Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября. Об этом заявил британский депутат и бывший глава МИД Борис Джонсон. Слова политика, которого считают основным претендентом на пост премьер-министра, приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джонсон отметил, что Brexit произойдет осенью вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем. "Способ достичь хорошей сделки - подготовиться к выходу без нее", - считает депутат. По его словам, Лондон может наладить с Европой великолепные отношения в сфере свободной торговли.

Он также подтвердил, что намеревается бороться за пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй. "У нового лидера будет возможность действовать иначе и импульс новой администрации", - сказал парламентарий. Он добавил, что задача премьера - вывести Британию из ЕС и таким образом покончить с Brexit.

Джонсон - один из главных противников "мягкой сделки" по Brexit. Он ушел в отставку в июле 2018-го из-за несогласия с позицией Мэй. В прощальной речи в палате общин британского парламента он заявил, что ее план приведет страну к "злосчастной неопределенности", и предупредил, что "еще не поздно спасти Brexit".

Мэй 24 мая объявила, что уходит в отставку 7 июня. Ожидается, что новый глава британского правительства будет избран на следующей неделе после ее ухода. До этого времени она продолжит исполнять обязанности главы правительства.