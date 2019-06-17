Индийская медицинская ассоциация (IMA) - одно из ведущих объединений врачей страны - объявила в понедельник 24-часовую забастовку с требованием обеспечить медикам безопасность. Как сообщает газета Financial Express, только в штате Махараштра около 4,5 тыс. врачей уже заявили, что готовы присоединиться к стачке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Члены IMA призвали коллег оказывать в понедельник только услуги скорой помощи и помощи при несчастных случаях.

Забастовка объявлена в знак солидарности с врачами одной из больниц города Калькутта, которые неделю назад были избиты родственниками пожилого пациента, скончавшегося в этой клинике. Врачи заявили, что такое нападение - далеко не первый случай и что власти отказываются их защищать, игнорируя просьбы обеспечить безопасность государственных медицинских учреждений. В минувшую пятницу почти 300 врачей подали в штате Западная Бенгалия (столицей которого является Калькутта) в отставку в знак протеста против "бездействия властей".

IMA требует немедленно наказать участников нападения на медиков, обеспечить безопасность в государственных больницах и клиниках, а также разработать общенациональный закон о борьбе с насилием в отношении врачей и медицинского персонала.

Многие медицинские учреждения Индии откликнулись на призыв и согласились принять участие в забастовке, однако некоторые клиники не стали присоединяться к протестующим, указывают местные СМИ.

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