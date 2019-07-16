В Сети опубликованы кадры из Сочи, сделанные во вторник, 16 июля, где очевидцам удалось запечатлеть на видео смерч, устроивший "прогулку" около побережья Черного моря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На записях виден вихрь, находящийся в непосредственной близости от береговой линии.

Примечательно, что региональное управление МЧС РФ заблаговременно предупредило жителей и гостей Краснодарского края о возможности появления смерчей над морем.

Кроме того, 15 и 16 июля на территории региона действует экстренное предупреждение, связанное с ухудшением погоды, в частности ожидаются ливни, град, гроза и усиление ветра.

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