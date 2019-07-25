Бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй заподозрили в тайной покупке браслета Маргарет Тэтчер за 40 тысяч фунтов. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Золотой браслет, очень похожий на украшение Тэтчер, был замечен на правой руке Мэй в среду, 24 июля, когда она прощалась с прессой на крыльце своей служебной квартиры на Даунинг-стрит, 10.

Золотой браслет, украшенный несколькими разноцветными драгоценными камнями-кабошон (способ обработки драгоценных и полудрагоценных камней, при котором он приобретает гладкую выпуклую поверхность), был подарен Тэтчер ее мужем Денисом.

Она надевала его в первый день работы на посту премьер-министра в 1979 году, во время встречи с Михаилом Горбачевым в поместье Чеккерс в 1984 году, а также во время встречи с Нельсоном Манделлой в 1990 году. Вместе с золотым кольцом, украшенным аметистом, браслет стал частью ювелирной "униформы", которую Тэтчер использовала на официальных приемах.

Браслет был выставлен вместе со 169 другими личными вещами Тэтчер на торги аукционного дома Christie's, посвященные 40-й годовщине начала ее работы в качестве премьер-министра Великобритании 3 мая 1979 года. При эстимейте (предполагаемая цена продажи) в 2,5 тысячи фунтов браслет был продан за 40 тысяч фунтов. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

Золотое кольцо с аметистом было продано за 30 тысяч фунтов. Всего же покупатели из 36 стран заплатили на торгах за вещи Тэтчер более миллиона фунтов.

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