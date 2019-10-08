https://news.day.az/world/1163682.html Жесткое приземление воздушного шара в США, есть пострадавшие - ВИДЕО
Жесткое приземление воздушного шара в США, есть пострадавшие - ВИДЕО
Несколько пассажиров воздушного шара получили травмы после жесткого приземления в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Полет проходил в рамках фестиваля воздушных шаров. Официальный представитель мероприятия заявил, что во время посадки произошел пожар. Пилот и пассажир были госпитализированы. Еще один шар приземлился на линию электропередачи, сообщает телеканал "Россия 24".
Информации о пострадавших нет.
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