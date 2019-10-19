Ситуация в испанской области Каталония все больше напоминает страшную картину, разворачивавшуюся в азербайджанском Нагорном Карабахе в конце 80-х. И там, и тут сепаратисты, широко используя пропаганду, прикрываются лозунгами о свободе и светлом будущем, на самом деле желая получить только деньги и власть.

Власти Испании с сепаратистамии Каталонии не церемонятся - и на кадры ниже отлично показывают, что ждет в конечном итоге бандитов и провокаторов.

Почти 90 человек пострадали, около 30-ти были задержаны в ходе протестов в Каталонии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Там в пятницу началась всеобщая забастовка. Самые ожесточенные столкновения между сторонниками независимости региона и полицейскими - в Барселоне. Там правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и - впервые за время митингов - водомёты.

Протесты началась в понедельник, после решения верховного суда Испании, напоминает телеканал "Россия 24". Он приговорил каталонских политиков, которые два года назад организовали референдум о независимости региона, к тюремным срокам - до 13-ти лет. Проведение того референдума Мадрид назвал незаконным, результаты признали недействительными.

Day.Az со ссылкой на Euronews представляет читателям видеокадры, на которых полиция жестко пресекает попытки сепаратистов посеять хаос.

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