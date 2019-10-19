Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент поддержать обновленное соглашение по Brexit, чтобы Британия могла покинуть ЕС 31 октября без дальнейших отсрочек, заявил глава британского правительства, выступая в парламенте перед чрезвычайным голосованием по Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Джонсона, он убежден, что большинство парламентариев так же, как он хотят как можно скорее осуществить Brexit.

Джонсон также подчеркнул, что лидеры стран ЕС также не хотят любую дальнейшую задержку даже на "один-единственный день".

Палата общин в субботу начала заседание по голосованию о новом соглашении по Brexit, которое может определить судьбу страны на годы вперед. Семнадцатого октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители Евросоюза объявили, что достигли нового соглашения по Brexit. Теперь парламентариям предстоит либо одобрить его, либо отвергнуть.