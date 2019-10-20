Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в личном письме, направленном им в субботу вечером председателю Европейского совета Дональду Туску, указал на то, что отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Соединенного Королевства и ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Об этом говорится в тексте послания (письмо есть в распоряжении ТАСС).

"В то время, как я готов к тому, что Европейский совет согласится с запросом, который затребовал сделать парламент, или предложит альтернативный срок продления [переговоров по Brexit], с того момента, как я стал премьер-министром, я ясно высказывал свою точку зрения <...> что дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами", - отмечается в письме. Джонсон заявил о готовности прибыть на экстренный саммит ЕС, который может быть необходим для утверждения отсрочки, чтобы лично изложить позицию британского правительства лидерам 27 других стран сообщества.

Джонсон также подчеркнул, что его кабинет продолжит подготовку к осуществлению Brexit по графику на условиях соглашения, достигнутого между Лондоном и Брюсселем на саммите ЕС 17 октября. Он выразил надежду на то, что европейские лидеры "будут способствовать продвижению сделки" и ЕС также предпримет шаги, необходимые, чтобы "развод" с Великобританией мог состояться в срок - к 31 октября.

"Хотя я и предпочел бы, чтобы сегодняшний итог [заседания Палаты общин] был другим, с начала следующей недели правительство продолжит добиваться ратификация соглашения [о Brexit] и утверждения необходимых элементов законодательства. Я сохраняю уверенность в том, что мы завершим этот процесс к 31 октября. В действительности многие из тех, кто сегодня голосовал против правительства, заявляют о готовности поддержать сделку и способствовать ее безотлагательной ратификации", - добавляет Джонсон. Копии его письма Туску были также переданы председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европарламента Давиду Сассоли и членам Европейского совета.

Три письма

По информации британских СМИ, личное послание Джонсона Туску было передано вместе с официальным письмом с просьбой отсрочить выход Великобритании из ЕС, которое Джонсон был обязан направить в соответствии с принятым в сентябре законом. Текст этого документа, в который нельзя было вносить изменения, был составлен британским парламентом и прописан в законе, обязывавшем Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit.

По данным The Guardian, в качестве "официального письма" Джонсон направил Туску фотокопию сформулированного авторами закона послания, не снабдив его своей подписью (личное послание Туску он подписал). К бумаге прилагалось и третье письмо - пояснительная записка постпреда Великобритании при ЕС Тима Барроу, в которой указывалось, что этот документ направляется ЕС исключительно по инициативе парламента и лишь потому, что этого требует ранее принятый Палатой общин закон. Таким образом Джонсон подчинился букве закона, однако его политические противники могут попытаться привлечь Джонсона к суду, заявив, что премьер нарушил его дух.

Согласно так называемому закону Бенна, принятому британским парламентом в сентябре, Джонсон был обязан просить ЕС о новой отсрочке, если до 23:00 по лондонскому времени (02:00 по бакинскому времени) 19 октября Палата общин не утвердит проект соглашения о Brexit и при этом также не разрешит правительству осуществить Brexit без сделки. В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

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