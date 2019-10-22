Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года. Об этом сообщил РИА Новости во вторник главный редактор Книги Станислав Коненко, передает Day.Az.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров установил рекорд как глава субъекта России, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз", - пояснил Коненко.

По его словам, сертификат будет вручен во вторник на церемонии празднования семилетия Книги в Москве министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который присутствует на мероприятии.

Ранее в апреле текущего года Книга рекордов России зафиксировала в Чечне мировой рекорд массового строевого конного похода в национальной одежде с участием более 1,2 тысячи всадников, который возглавлял Кадыров.



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