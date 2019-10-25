Дипломаты всех стран Евросоюза согласились на перенос сроков Brexit, но решение о новых сроках выхода пока не принято.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что он будет рекомендовать лидерам стран Евросоюза удовлетворить просьбу Великобритании об отсрочке Brexit, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Европейские дипломаты сегодня встретились после решения британского премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах 12 декабря.

ЕС отложит свое решение относительно продолжительности следующего продления срока действия Brexit до следующего понедельника или вторника, чтобы учесть результаты голосования по требованию Бориса Джонсона о проведении предновогодних всеобщих парламентских выборов, сообщила The Guardian.



Решение о новых сроках Brexit может быть принято до 29 октября включительно.



Выступая после двухчасовой встречи послов стран ЕС в Брюсселе в пятницу, главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что отличная дискуссия завершилась без какого-либо четкого пути вперед. "Нет решения", - сказал он.



Только французское правительство препятствовало тому, чтобы ЕС предоставил трехмесячное продление, которое Джонсон предлагал в своем письме, отправленном в прошлую субботу.

Предложение ЕС будет сделано в понедельник или во вторник - всего за 48 часов до того, как Великобритания собирается покинуть ЕС 31 октября, сообщил один из переговорщиков.



Джонсон рассчитывает на проведение досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря. По словам британского премьера, "парламент должен либо осуществить выход Великобритании из ЕС сейчас, либо это сделает новый парламент". Это уже третья попытка Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы, до этого палата общин дважды отвергла его предложение.



Новое заявление Джонсона отражает довольно явное изменение позиции с его стороны по поводу сроков выхода Великобритании из состава Евросоюза. Если раньше он повторял, что "Великобритания в любом случае выйдет из ЕС 31 октября", то теперь он сам допускает возможность очередной задержки в данном процессе.

Ранее члены палаты общин Великобритании выразили поддержку соглашению о Brexit, разрешив, таким образом, переход к следующей фазе процесса его ратификации.



В то же время палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется, что не позволяет Великобритании выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 г.



Джонсон настаивал на том, что страна должна выйти из блока 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона он был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос об отсрочке Brexit до 31 января 2020 г.



Ранее на этой неделе Туск заявил, что Евросоюз никогда не согласится на выход Великобритании из блока без соглашения - так называемый "жесткий Brexit".



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