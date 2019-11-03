Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ему не удалось реализовать выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября. Об этом сообщается в Twitter Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Британский премьер выразил "глубочайшее сожаление" в связи со сложившейся вокруг сделки Brexit ситуации.

Уточняется, что проведение выхода Британии из ЕС было отложено до 31 января 2020 года.

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