https://news.day.az/world/1172153.html Премьер Великобритании извинился за затяжной Brexit
Премьер Великобритании извинился за затяжной Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за то, что ему не удалось реализовать выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября. Об этом сообщается в Twitter Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Британский премьер выразил "глубочайшее сожаление" в связи со сложившейся вокруг сделки Brexit ситуации.
Уточняется, что проведение выхода Британии из ЕС было отложено до 31 января 2020 года.
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