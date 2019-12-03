В Киеве неизвестные устроили в одной из пиццерий настоящий погром. Вечером около десяти человек зашли внутрь заведения и стали конфликтовать с посетителями.

Затем мужчины переключились на обслуживающий персонал. После словесной перепалки завязалась массовая драка, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Но и этим не закончилось - после драки молодые мужчины автомобилем разнесли входные двери заведения", - сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Позже там же появились кадры того, как машина таранит здание кафе. Судя по видео, автомобиль въехал в пиццерию на небольшой скорости.

По информации киевской полиции, в результате наезда 8 человек получили телесные повреждения. Сумма причиненного кафе ущерба уточняется.

Правоохранители установили личность водителя, им оказался 39-летний житель Киева. Следственный отдел приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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