Машина въехала в переполненную людьми пиццерию в Киеве - ВИДЕО
В Киеве неизвестные устроили в одной из пиццерий настоящий погром. Вечером около десяти человек зашли внутрь заведения и стали конфликтовать с посетителями.
Затем мужчины переключились на обслуживающий персонал. После словесной перепалки завязалась массовая драка, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
"Но и этим не закончилось - после драки молодые мужчины автомобилем разнесли входные двери заведения", - сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Позже там же появились кадры того, как машина таранит здание кафе. Судя по видео, автомобиль въехал в пиццерию на небольшой скорости.
По информации киевской полиции, в результате наезда 8 человек получили телесные повреждения. Сумма причиненного кафе ущерба уточняется.
Правоохранители установили личность водителя, им оказался 39-летний житель Киева. Следственный отдел приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
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